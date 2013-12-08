60 тонн подарков от Деда Мороза каждый день проходит через почту Приморья. Видеорепортаж Ольги Катренко
Почта России под Новый год принимает и передает посылки от Деда Мороза. Подарками себя и близких радуют владивостокцы. А почтальоны делают все, чтобы ежедневные 60 тонн самых разных отправлений находили своих адресатов. Вместе со специалистами 68 отделения волшебные мешки и свертки разбирала Ольга Катренко.
Он первым бросился в глаза, олень на европейской марке. Посылка на улицу Кирова из Ирландии - скорей всего интернет-заказ. И таких Анна Яночкина принимает сотни, если не тысячи.
Анна Яночкина, начальник отделения почтовой службы №68: «Почтовое отправление 1 класса в таком мешке - похоже, это один большой подарок».
Оригинальный тубус или этот, уютно обитый ситчиком ящик — перед Новым годом подарки не только приходят на почту. Нина Сорокалетова в Курск сестре Надежде отправляет нарядное платье.
Нина Сорокалетова: «Мы с ней - двойняшки, так что точно все подойдет».
Внучке Полине, в Москву, дед Вадим заворачивает кедровые шишки.
Вадим Шимолин: «Как-то увидела, говорит, такие огромные, а там таких нет...»
Посылочную коробку, открытку и новогодний конверт помогут выбрать, не отходя от почтовой стойки. Именное письмо от Деда Мороза можно заказать на сайте «Почта.ру», и получить его прямо в руки из рук, например, Ольги Лукаш, начальника владивостокского почтамта. Чтобы ускорить процесс, почтальоны сразу звонят получателям корреспонденции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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