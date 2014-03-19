Почти 100 владивостокцев пришли в мэрию в День приема граждан. Видеорепортаж Максима Каленника
12 декабря по всей стране проходил Общероссийский день приема граждан. Каждый желающий мог задать вопросы представителям государственной власти. Пятый год подряд акция проходит в день конституции Российской Федерации.
Мэрия Владивостока в этот день превратилась в одну большую приемную. Заместители главы города, начальники профильных управлений общаются с горожанами. Почти сто человек пришли обсудить работу городских служб и проблемы коммунального хозяйства.
Анна Нетай, начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации г Владивостока: «Каждый из их вопросов мы регистрируем и оперативно, в течение нескольких минут, направляем заявителей для решения их проблем и пожеланий на беседу к руководящим сотрудникам администрации, курирующим данные направления».
Каждое обращение принимают к обязательному исполнению. Капитальный ремонт жилья, землеустройство, перепланировки и благоустройство дворов. Социально активные горожане приходят с самостоятельно разработанными проектами.
В этом году в администрацию Владивостока лично, почтой или через интернет-приемную обратились 23 тысячи владивостокцев. Со своими идеями и проблемами обращаются не только от своего имени, но и от объединений инициативных горожан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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