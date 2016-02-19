Сергей Ищенко в программе "В рабочий полдень"

Успешный бизнесмен, ученый и политик - в очередном выпуске программы "В рабочий полдень". Смотрите ее сегодня, 13 декабря, в 21.30 на телеканале "Россия-24" и в субботу, 16 декабря, в 9.40 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]