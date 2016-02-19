Новости Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:16
  0

Сергей Ищенко в программе "В рабочий полдень"

Успешный бизнесмен, ученый и политик - в очередном выпуске программы "В рабочий полдень". Смотрите ее сегодня, 13 декабря, в 21.30 на телеканале "Россия-24" и в субботу, 16 декабря, в 9.40 на телеканале "Россия-1".

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря