Сергей Ищенко в программе "В рабочий полдень"
Успешный бизнесмен, ученый и политик - в очередном выпуске программы "В рабочий полдень". Смотрите ее сегодня, 13 декабря, в 21.30 на телеканале "Россия-24" и в субботу, 16 декабря, в 9.40 на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
04.12.2017 "Вести Приморье: Богатыри из бездны
-
01.12.2017 Очередной выпуск программы "КоррупциЯпротив" - 2 декабря, в 9.20 на телеканале "Россия 1"
-
21.02.2017 Программа «В рабочий полдень». Почему Игорь Чемерис отказался от зарплаты?
-
17.02.2017 Игорь Чемерис в программе "В рабочий полдень"
-
01.07.2016 2 июля на телеканале "Россия 1" состоится показ премьерных работ телефестиваля «Человек и море»
-
19.02.2016 Смотрите интервью с Геннадием Хватовым на телеканале «Россия 1»
Добавить комментарий