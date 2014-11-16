Звездопад Геминиды смогут наблюдать приморцы в ночном небе

14 декабря ночное небо украсит мощный метеорный поток. Понаблюдать за красивым астрономическим явлением смогут и приморцы. Звездопад Геминиды считается одним из самых мощных. Количество метеоров этого потока в час достигает 120 штук.

Специалисты советуют любоваться космическим дождем в сельской местности или в пригороде, уйти как можно дальше от городских огней и избегать любые яркие источники света.

А чтобы сфотографировать поток - нужно направить камеру на созвездие Близнецов и настроить на большую выдержку.

Где в Приморье можно будет увидеть рекордный звездопад - расскажем в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]