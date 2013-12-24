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В Приморье фиксируются рост заболеваний ОРВИ

В Приморье фиксируются рост заболеваний ОРВИ

Фото: Likar.info

Уровень заболеваемости ОРВИ в Приморском крае среди населения остается ниже эпидемического порога, хотя медики фиксируют по этой группе заболеваний незначительный сезонный рост.

«Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Приморском крае спокойная. Интенсивность эпидемического процесса находится на обычном сезонном уровне и оценивается как неэпидемическая. В крае продолжается сезонный подъем ОРВИ, показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению ниже расчетных эпидемических величин. Незначительное превышение, чуть более чем на 5%, отмечается среди детей от 0 до 2-х лет», - отметили в Роспотребнадзоре.

В санитарной службе подчеркнули, что во Владивостоке заболеваемость среди всех групп населения не доходит до эпидемического порога более чем на 17%.

Вирус гриппа среди обследованных 342 человек не зарегистрирован. Из числа РНК (ДНК) вирусов негриппозной  этиологии у больных  выделены: парагрипп, РС-вирусы, другие вирусы  - бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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