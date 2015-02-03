В Приморье леопард получил имя из легендарной песни
Одну из самых редких кошек планеты взяли под свою опеку ученицы московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ». Хранители леопарда – дочери российских военнослужащих – подарили самке Leo 55F из национального парка «Земля леопарда» ласковое имя Катюша.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда", хранители леопарда – своеобразные «крестные» редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в различных природоохранных акциях. Это люди и организации, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда.
Воспитанницы уникального общеобразовательного учреждения получили возможность внести свою лепту в дело сохранения редкой кошки за активное участие в событиях Года экологии. Девочки занимались экопросвещением в Москве, готовили выставки на тему экологии и даже стали участниками смены юных экологов в МДЦ «Артек». Они своими руками создают мягкие и керамические игрушки природной тематики для благотворительных ярмарок.
К выбору имени пятнистой подопечной девочки подошли серьезно. На торжественных церемониях они исполняют знаменитую песню «Катюша», неофициальный гимн пансиона. Они также подсчитали, что имя Катя – одно из самых распространенных в пансионе. По их мнению, оно подходит редкой кошке, так как созвучно ласковому обращению «котенок».
Интересно, что неподалеку от офиса «Земли леопарда» во Владивостоке установлен памятник «Катюше», взор которой обращен через Амурский залив к крутым берегам Хасанского района, где расположен национальный парк и живет леопардесса Leo 55F.
Специальный сертификат и картину с леопардом Leo 55F воспитанницам пансиона вручил советник министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Беланович на международной выставке-форуме «Экотех» в Москве. Титул Хранителя ученицы получили в качестве благодарности от АНО «Дальневосточные леопарды».
Самка под номером Leo 55F — любопытная леопардесса, которая любит оставлять ученым селфи. Эта пятнистая хищница неоднократно фиксировалась фотоловушками как в России, так и в Китае. Однако растить потомство она предпочитает на «Земле леопарда»: в 2014 году фотоловушки запечатлели ее в нацпарке с котенком. Сейчас Катюше около семи лет, она в прекрасной форме и регулярно отмечается на камерах.
«Катюша – благородное имя, отражающее и подчеркивающее связь леопарда с его хранителями – добрыми воспитанницами пансиона Минобороны, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Мы искренне надеемся, что такая прекрасная кошка будет символизировать смелость, красоту и грацию и рассчитываем вместе работать на благо уникальной природы нашего Отечества».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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