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Юные танцоры Владивостока продемонстрируют мастерство на конкурсе «Стартинейджер-2017»

Юные танцоры Владивостока продемонстрируют мастерство на конкурсе «Стартинейджер-2017»

Фото: Администрация г. Владивостока

В субботу, 16 декабря, во Владивостоке пройдет яркое шоу непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017», участниками которого станут школьники. В этом сезоне в танцевальных битвах примут участие 10 команд старшеклассников из краевой столицы.

Как сообщили в амдинистрации Владивостока, в рамках подготовки команд к конкурсу для ребят были организованы мастер-классы «We Can Dance». На них участники изучали различные виды танца, стилистику, пластику, хореографию, а также учились работать в команде. Серия бесплатных мастер-классов по технике современного танца и координации «BASE IS» была разработана куратором конкурса «Стартинейджер-2017» Максимом Будянским.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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