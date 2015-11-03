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Медицинский автопоезд «Забота» отправился в заключительную поездку по Приморью в 2017 году

Медицинский автопоезд «Забота» отправился в заключительную поездку по Приморью в 2017 году

Медицинский автопоезд «Забота» со специалистами для взрослого населения отправился в Хасанский район, где врачи будут вести прием до 21 декабря. Передвижная поликлиника уже побывала в селах Хасан и Краскино этого района. За первые два дня работы специалистов посетили более 300 жителей района, - сообщили в администрации края.

С этого года значительно расширен перечень медицинских услуг для населения отдаленных населенных пунктов края. В течение года в составе автопоезда работает специалист-онколог, в автопоезде проводятся скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний. На выявление злокачественных новообразований нацелены все специалисты – дерматолог, гастроэнтеролог, хирург и другие.

Отметим, что в этом году автопоезд оснащен и дополнительным оборудованием. Приобретен электроимпедансный маммограф, благодаря которому проводится инновационная диагностика патологий молочных желез, основанная на разности электропроводимостей здоровых и изменённых тканей. Это аппарат российского производства. В ближайшее время оборудование в автопоезде дополнится аппаратом УЗИ экспертного класса.

До конца месяца автопоезд «Забота» побывает в девяти крупных населенных пунктах района. 13 декабря специалисты работают в Краскино, 14 декабря – в Посьете, 15 декабря – в Гвоздево, 16 декабря – в Зарубино, 17 декабря – в Андреевке, 18 декабря – в Безверхово, 19 декабря – в Приморском, а 20-21 декабря автопоезд сделает двухдневную остановку в Барабаше.

Отметим, что всю медицинскую помощь жители края получают бесплатно – в рамках полиса ОМС. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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