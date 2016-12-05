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Анонс на 14 декабря

14 декабря с 13.00 на площадке городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдет Форум школьной молодежи. Тема встречи «Мое будущее – Владивосток».

14 декабря в 16.00 в ЦСИ «Заря» - пресс-показ фильма «Звуки Владивостока».

14 декабря жители Приморья смогут наблюдать один из самых мощных звездопадов — Геминиды - скорость метеоров составит до 120 штук в час.

14 декабря в Гонконге бейсболисты владивостокской команды «Тигры» примут участие в юбилейном турнире Hong Kong International Baseball Open.

14 декабря г. Абакан. ХК «Саяны» Абакан – ХК «Восток» Арсеньев. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги, сезон 2017-18 гг.

14 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «МБА» Москва. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

14-16 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат Приморского края по бадминтону.

14-16 декабря г. Арсеньев, бассейн ФСЦ «Полет» (ул. Жуковского, 43). Начало 14 декабря в 11.45.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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