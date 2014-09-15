Приморцы смогут проголосовать за Президента России на любом участке
На предстоящих президентских выборах будут отменены открепительные удостоверения. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, россияне смогут проголосовать на любом участке по месту фактического нахождения. Данное соглашение позволяет обратиться в любой многофункциональный центр края и быть включенным в списки избирателей по месту пребывания. Подать заявление можно будет с 31 января 2018 года.
Одновременно с откреплением от одного участка россиянин будет привязан к другому, что исключает возможность двойного голосования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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