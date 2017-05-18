Железные "буренки" появились в магазинах Владивостока. Видеорепортаж Марии Ежевской
Насытить рынок качественной и доступной продукцией - такую задачу в условиях санкций поставил перед регионами президент РФ Владимир Путин. Одним из шагов в Приморье стало оснащение гипермаркетов молокоматами. Как отметил руководитель Приморья Андрей Тарасенко молочные аппараты – часть большого комплекса мер по поддержке и развитию внутреннего рынка.
Мария Ежевская, корреспондент: «Автоматы с газировкой - реплика советских машин, сейчас по всему Владивостоку. Стаканчик сладкой «шипучки» можно выпить практически на каждом углу. Но теперь в столице Приморья разливают и более полезный продукт — богатый витаминами и кальцием - молоко».
Родина молокоматов - Швейцария. Там они появились ещё в начале двадцатого столетия. Современные аппараты, конечно, кардинально отличаются от прототипов.
Андрей Суров, директор магазина: «Чтобы покупателю приобрести молоко, ему нужно взять пластиковую бутылку, закрепить на креплении молокомата и закрыть дверцу, остальное аппарат сделает сам».
Внутри аппарата бак с молоком, утренней дойки.
Во Владивосток его везут из села Суражевка. Ферма — более 700 голов, около половины сейчас дают молоко. Каждую корову Людмила Ламбудцкая знает по кличке, характер бурёнки и какой у неё удой. Управляться с таким поголовьем, говорит, теперь несложно. Руки доярки заменила техника.
Людмила Ламбуцкая, доярка: «В общем она даёт 25 литров за сутки. Если утром она дала не 10, а 8, значит ей нужно побольше еды дать, тем более она после отёла только, Да, Моника?».
Всё молоко проходит многоразовую фильтрацию. Первая стадия очистки в самом коровнике.
Анатолий Чеблуков, мехдояр: «Ставим фильтр — это идёт первая стадия очистки от мелкого мусора. Чистое молоко идет в танк. Здесь вторая стадия. Потом молоко выкачивается в машину».
Через второй - молочный фильтр - молоко проходит уже в цехах завода. Далее пастеризация.
Наталья Зиганшина, технолог молокозавода: «Очень быстрый процесс. Моментальный. То есть очень быстро молоко нагревается до 95 градусов. И очень быстро охлаждается».
Такое молоко хранится не более трёх суток. Именно поэтому баки в аппаратах меняют ежедневно.
Сергей Ладыченко, заместитель директора по животноводству: «В шесть часов утра молоко приходит с фермы на молокозавод. От коровы до торговой сети проходит примерно 2 часа. Сначала мы начинали работать с 800 литров молока. Через неделю - 1,2 тонны, сейчас планируем выходить на полторы. Молоко, можно сказать, идёт на ура».
Затрат на фасовку молокозавод не несет. И цена у такого настоящего фермерского — на 30% ниже. Экономию и вкус владивостокцы уже распробовали.
- Интересно. Деревенское молоко, не нужно нигде искать.
- Как только появился молокомат, мы только здесь и берём.
- Более надёжно, что это нормальное молоко.
Теперь, чтобы с утра выпить свежее молоко, жителю мегаполиса заводить корову не нужно. Приморцы шутят, железные «бурёнки» разливают с открытия супермаркетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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