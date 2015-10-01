В разгар юбилейного сезона Академический театр имени Максима Горького ставит пьесу своего великого крестника. В афише — настоящее имя автора: Пешков Алексей Максимович. В будущем году исполнится 150 лет со дня рождения писателя. Из его наследия выбрали семейную драму - «Вассу Железнову».

Новый спектакль ставит московский режиссер Вадим Данцигер, чьи постановки в театре Горького всегда имеют успех — гоголевская «Женитьба», «Эдит и ее демоны». Теперь - «Васса». Трагедия железной женщины в обществе, где ценность одна — деньги.

Главную роль исполняет заслуженная артистка России Светлана Салахутдинова, известная своими яркими работами в «Поминальной молитве», «Иванове», «Крейсерах». Глубокое погружение в материал — ее правило.

Светлана Салахутдинова, заслуженная артистка России: «Это берешь роль, садишься и над каждым словом... Мало того, что сделал психоанализ внутренний роли, над каждым словом ты медитируешь. Почему? Отчего пошло? Надо все сначала через голову пропустить, потом в сердце загрузить».

Работать с душой, сердца не жалеть, иначе зритель не поверит, говорит актриса. Она играет мать, которая вынуждена отстранить своих детей от семейного дела. Не способны. Зато она способна на все. На сцене разворачивается поистине шекспировский детектив. В актерском ансамбле Горьковки — новые молодые лица. Сергей Лисинчук, например, в образе старшего сына.

Сергей Лисинчук, артист Академического театра им.М.Горького: «Избалованный. Как сейчас говорят, «золотая молодежь» начала ХХ века. Из таких натур, которые могут приспособиться, прилипнуть к более сильному характеру и именно так выживать».

Выживают сильнейшие. Васса Железнова несет на своих плечах непосильный груз: семья, бизнес — рядом нет настоящего мужчины. Оправдывает ли цель средства, которые выбирает эта женщина? Каждый решит для себя сам.

Вадим Данцигер, режиссер-постановщик спектакля (г.Москва): «Чтобы выжить и роду, и бизнесу, она жертвует своими детьми. Это практически античный уровень трагедии. И он очень узнаваем, очень понятен. Мне кажется, мы сейчас где-то живем в такой системе координат. К сожалению!»

Светлана Салахутдинова, заслуженная артистка России: «У нас столько бизнес-леди этих развелось — поди выбирай, что важнее-то..»

Жизненные характеры и захватывающая интрига, любимые артисты в неожиданных амплуа. Горьковка готовит зрителю серьезный подарок, который украсит репертуар театра. Премьера — 22-23 декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]