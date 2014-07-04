Жители Лазовского района не могут получить разрешение на заготовку дров — запасов топлива у многих практически не осталось, а морозы тем временем крепчают. Кто-то отправляет в топку даже собственную баню.

Температура по ночам в Лазовском районе - минус 25. Но отапливать жилые дома нечем. Вокруг лес, но воспользоваться им нельзя. Поэтому в печку местные жители отправляют все, что стоит во дворе. Деревянный забор, сарай и даже старую баню. Люди, уставшие мерзнуть, вышли на сельское собрание.

Антонина Поличкина, жительница Лазовского района: «Шлагбаумы в лесу стоят! Все закрыто. Все продано. Я не знаю, почему так. Здесь 90 процентов топятся дровами. Лес рядом, я не могу взять. Это что такое!»

Олег Ефимов, житель Лазовского района: «У меня дров нет! Это что? Мне надо ехать воровать?».

Дефицит деревянного топлива возник после того, как изменилась схема получения разрешений на заготовку дров. Раньше их выдавали в местном лесхозе в течение нескольких дней. Теперь же полномочия передали краевому департаменту лесного хозяйства, а разрешения выдают через единую электронную очередь. Заявки на интернет-сайт сыпятся потоком, а разрешение на порубки — выдают единицам.

Валентина Шелабода, жительница Лазовского района: «Мы в апреле-месяце встали в электронную очередь. Нам пришел ответ, что наша проблема будет решена. И до сих пор с нами не заключен договор. Нам не отведена лесосека. И если я сама на своей машине поеду заготавливать дрова, меня же еще и посадят».

Большинство лесных участков вблизи поселков Лазовского района - в аренде у предпринимателей. Владельцы пилорам уверяют, 10% всего заготовленного леса, как и положено по закону, поставляют для нужд местного населения. Но жители словам не верят.

- Мы знаем ,что у тебя творится на лесосеках! И ты стоишь нам лапшу на уши вешаешь!

Районная администрация, глядя на разгневанных людей, лишь разводит руками и посылает всех... в другие инстанции.

Дмитрий Кытишев, заместитель главы администрации Лазовского муниципального района: «Это только лесхоз занимается этим вопросом не мы. Это вообще вопрос не к нам! Это вопрос федерального законодательства».

Раз не помогают местные власти, пришлось обращаться к краевым. Лазовский район отправил делегацию к главе региона.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Завтра туда выезжайте, собирайте главу, всех арендаторов, депутатов местных. И завтра к вечеру доложите мне, что вопрос разрешен».

Решение проблемы нашли. Во-первых, организовали дополнительные участки для порубок. С арендаторами лесосек уже заключают договоры. А во-вторых, в Лазовском районе в ближайшее время состоится так называемый субботник. Русла рек очистят от валежника. И всю собранную древесину местные жители смогут использовать для отопления домов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]