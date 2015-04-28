Завершился первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Владивостока

Заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Владивостока состоялось 13 декабря в Думе города Владивостока по председательством врио вице-губернатора Приморского края Дмитрия Братыненко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Думы г. Владивостока, на первом этапе была проведена проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверка соответствия кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими документов. Решением комиссии все 56 кандидатов, участвовавших в первом этапе конкурса, допущены ко второму этапу конкурса.

Второй этап конкурса пройдет 15 декабря с 10.00 до 20.30 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д.3, 4 этаж, зал заседаний Думы. Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам индивидуального собеседования.

Конкурсная комиссия определила порядок работы, в соответствии с которым кандидаты будут допускаться в зал согласно графику индивидуальных собеседований, утвержденному конкурсной комиссией.

Кандидату будет предоставлено:

- время для выступления – 5 минут, за 1 минуту до окончания времени, отведенного для выступления, звучит предупреждающий сигнал;

- время для ответов на вопросы – 5 минут, за 1 минуту до окончания времени, отведенного для ответов на вопросы, звучит предупреждающий сигнал.

В случае опоздания собеседование кандидата сдвигается в конец графика индивидуальных собеседований.

Комиссия утвердила график проведения собеседования с кандидатами.

График проведения индивидуального собеседования кандидатов на должность главы города Владивостока:

№ п/п ФИО кандидата Время собеседования 1 Абросимов Сергей Владимирович 10.00 – 10.10 2 Алимов Сергей Григорьевич 10.10 – 10.20 3 Бачериков Алексей Владимирович 10.20 – 10.30 4 Безгодков Алексей Игоревич 10.30 – 10.40 5 Блинов Евгений Михайлович 10.40 – 10.50 6 Богданенко Константин Сергеевич 10.50 – 11.00 7 Булгаков Евгений Владимирович 11.00 – 11.10 8 Вакулич Максим Олегович 11.10 – 11.20 9 Васильев Василий Александрович 11.20 – 11.30 Перерыв 11.30 – 11.40 10 Васюкевич Вадим Аркадьевич 11.40 – 11.50 11 Веркеенко Виталий Васильевич 11.50 – 12.00 12 Вишняк Геннадий Валерьевич 12.00 – 12.10 13 Водзинский Константин Владимирович 12.10 – 12.20 14 Володин Алексей Сергеевич 12.20 – 12.30 15 Воробьев Павел Борисович 12.30 – 12.40 16 Гембарский Юрий Владимирович 12.40 – 12.50 17 Гиталенко Никита Григорьевич 12.50 – 13.00 18 Горовчук Денис Николаевич 13.00 – 13.10 Обеденный перерыв 13.10 – 13.40 19 Гращенко Александр Николаевич 13.40 – 13.50 20 Димиденко Юрий Вадимович 13.50 – 14.00 21 Ерофеев Евгений Сергеевич 14.00 – 14.10 22 Ершов Роман Александрович 14.10 – 14.20 23 Ёсино Павел Николаевич 14.20 – 14.30 24 Жердев Виктор Александрович 14.30 – 14.40 25 Журавлев Петр Владимирович 14.40 – 14.50 26 Зарипова Ирина Валерьевна 14.50 – 15.00 27 Ильин Евгений Николаевич 15.00 – 15.10 Перерыв 15.10 – 15.20 28 Калашникова Инна Васильевна 15.20 – 15.30 29 Канюков Владимир Павлович 15.30 – 15.40 30 Киреев Кирилл Борисович 15.40 – 15.50 31 Козачук Дмитрий Анатольевич 15.50 – 16.00 32 Кравченко Александр Александрович 16.00 – 16.10 33 Кулаков Михаил Александрович 16.10 – 16.20 34 Куликов Александр Анатольевич 16.20 – 16.30 35 Кульчицкий Игорь Иосипович 16.30 – 16.40 36 Лазебных Елена Юрьевна 16.40 – 16.50 Перерыв 16.50 – 17.00 37 Литвинов Алексей Александрович 17.00 – 17.10 38 Ломакин Егор Владимирович 17.10 – 17.20 39 Майоренко Виктор Васильевич 17.20 – 17.30 40 Малахов Александр Валентинович 17.30 – 17.40 41 Мильвит Сергей Владимирович 17.40 – 17.50 42 Музалевский Роман Сергеевич 17.50 – 18.00 43 Пекут Станислав Владимирович 18.00 – 18.10 44 Пенязь Дмитрий Владимирович 18.10 – 18.20 45 Полещук Дмитрий Владимирович 18.20 – 18.30 Перерыв 18.30 – 18.40 46 Посельский Константин Эдуардович 18.40 – 18.50 47 Рындина Татьяна Николаевна 18.50 – 19.00 48 Скоробулатов Геннадий Геннадьевич 19.00 – 19.10 49 Слесарев Константин Александрович 19.10 – 19.20 50 Субботин Александр Игоревич 19.20 – 19.30 51 Тирских Иван Евдокимович 19.30 – 19.40 52 Титков Роман Владимирович 19.40 – 19.50 53 Фильков Александр Иванович 19.50 – 20.00 54 Худяков Александр Николаевич 20.00 – 20.10 55 Чемерис Игорь Святославович 20.10 – 20.20 56 Юртаев Александр Григорьевич 20.20 – 20.30

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]