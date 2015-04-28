Завершился первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Владивостока
Заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Владивостока состоялось 13 декабря в Думе города Владивостока по председательством врио вице-губернатора Приморского края Дмитрия Братыненко.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Думы г. Владивостока, на первом этапе была проведена проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверка соответствия кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими документов. Решением комиссии все 56 кандидатов, участвовавших в первом этапе конкурса, допущены ко второму этапу конкурса.
Второй этап конкурса пройдет 15 декабря с 10.00 до 20.30 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д.3, 4 этаж, зал заседаний Думы. Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам индивидуального собеседования.
Конкурсная комиссия определила порядок работы, в соответствии с которым кандидаты будут допускаться в зал согласно графику индивидуальных собеседований, утвержденному конкурсной комиссией.
Кандидату будет предоставлено:
- время для выступления – 5 минут, за 1 минуту до окончания времени, отведенного для выступления, звучит предупреждающий сигнал;
- время для ответов на вопросы – 5 минут, за 1 минуту до окончания времени, отведенного для ответов на вопросы, звучит предупреждающий сигнал.
В случае опоздания собеседование кандидата сдвигается в конец графика индивидуальных собеседований.
Комиссия утвердила график проведения собеседования с кандидатами.
График проведения индивидуального собеседования кандидатов на должность главы города Владивостока:
|
№ п/п
|
ФИО кандидата
|
Время собеседования
|
1
|
Абросимов Сергей Владимирович
|
10.00 – 10.10
|
2
|
Алимов Сергей Григорьевич
|
10.10 – 10.20
|
3
|
Бачериков Алексей Владимирович
|
10.20 – 10.30
|
4
|
Безгодков Алексей Игоревич
|
10.30 – 10.40
|
5
|
Блинов Евгений Михайлович
|
10.40 – 10.50
|
6
|
Богданенко Константин Сергеевич
|
10.50 – 11.00
|
7
|
Булгаков Евгений Владимирович
|
11.00 – 11.10
|
8
|
Вакулич Максим Олегович
|
11.10 – 11.20
|
9
|
Васильев Василий Александрович
|
11.20 – 11.30
|
|
Перерыв
|
11.30 – 11.40
|
10
|
Васюкевич Вадим Аркадьевич
|
11.40 – 11.50
|
11
|
Веркеенко Виталий Васильевич
|
11.50 – 12.00
|
12
|
Вишняк Геннадий Валерьевич
|
12.00 – 12.10
|
13
|
Водзинский Константин Владимирович
|
12.10 – 12.20
|
14
|
Володин Алексей Сергеевич
|
12.20 – 12.30
|
15
|
Воробьев Павел Борисович
|
12.30 – 12.40
|
16
|
Гембарский Юрий Владимирович
|
12.40 – 12.50
|
17
|
Гиталенко Никита Григорьевич
|
12.50 – 13.00
|
18
|
Горовчук Денис Николаевич
|
13.00 – 13.10
|
|
Обеденный перерыв
|
13.10 – 13.40
|
19
|
Гращенко Александр Николаевич
|
13.40 – 13.50
|
20
|
Димиденко Юрий Вадимович
|
13.50 – 14.00
|
21
|
Ерофеев Евгений Сергеевич
|
14.00 – 14.10
|
22
|
Ершов Роман Александрович
|
14.10 – 14.20
|
23
|
Ёсино Павел Николаевич
|
14.20 – 14.30
|
24
|
Жердев Виктор Александрович
|
14.30 – 14.40
|
25
|
Журавлев Петр Владимирович
|
14.40 – 14.50
|
26
|
Зарипова Ирина Валерьевна
|
14.50 – 15.00
|
27
|
Ильин Евгений Николаевич
|
15.00 – 15.10
|
|
Перерыв
|
15.10 – 15.20
|
28
|
Калашникова Инна Васильевна
|
15.20 – 15.30
|
29
|
Канюков Владимир Павлович
|
15.30 – 15.40
|
30
|
Киреев Кирилл Борисович
|
15.40 – 15.50
|
31
|
Козачук Дмитрий Анатольевич
|
15.50 – 16.00
|
32
|
Кравченко Александр Александрович
|
16.00 – 16.10
|
33
|
Кулаков Михаил Александрович
|
16.10 – 16.20
|
34
|
Куликов Александр Анатольевич
|
16.20 – 16.30
|
35
|
Кульчицкий Игорь Иосипович
|
16.30 – 16.40
|
36
|
Лазебных Елена Юрьевна
|
16.40 – 16.50
|
|
Перерыв
|
16.50 – 17.00
|
37
|
Литвинов Алексей Александрович
|
17.00 – 17.10
|
38
|
Ломакин Егор Владимирович
|
17.10 – 17.20
|
39
|
Майоренко Виктор Васильевич
|
17.20 – 17.30
|
40
|
Малахов Александр Валентинович
|
17.30 – 17.40
|
41
|
Мильвит Сергей Владимирович
|
17.40 – 17.50
|
42
|
Музалевский Роман Сергеевич
|
17.50 – 18.00
|
43
|
Пекут Станислав Владимирович
|
18.00 – 18.10
|
44
|
Пенязь Дмитрий Владимирович
|
18.10 – 18.20
|
45
|
Полещук Дмитрий Владимирович
|
18.20 – 18.30
|
|
Перерыв
|
18.30 – 18.40
|
46
|
Посельский Константин Эдуардович
|
18.40 – 18.50
|
47
|
Рындина Татьяна Николаевна
|
18.50 – 19.00
|
48
|
Скоробулатов Геннадий Геннадьевич
|
19.00 – 19.10
|
49
|
Слесарев Константин Александрович
|
19.10 – 19.20
|
50
|
Субботин Александр Игоревич
|
19.20 – 19.30
|
51
|
Тирских Иван Евдокимович
|
19.30 – 19.40
|
52
|
Титков Роман Владимирович
|
19.40 – 19.50
|
53
|
Фильков Александр Иванович
|
19.50 – 20.00
|
54
|
Худяков Александр Николаевич
|
20.00 – 20.10
|
55
|
Чемерис Игорь Святославович
|
20.10 – 20.20
|
56
|
Юртаев Александр Григорьевич
|
20.20 – 20.30
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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