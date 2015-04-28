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Завершился первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Владивостока

Завершился первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Владивостока

Заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Владивостока состоялось 13 декабря в Думе города Владивостока по председательством врио вице-губернатора Приморского края Дмитрия Братыненко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Думы г. Владивостока, на первом этапе была проведена проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверка соответствия кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими документов. Решением комиссии все 56 кандидатов, участвовавших в первом этапе конкурса, допущены ко второму этапу конкурса.

Второй этап конкурса пройдет 15 декабря с 10.00 до 20.30 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д.3, 4 этаж, зал заседаний Думы. Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам индивидуального собеседования.

Конкурсная комиссия определила порядок работы, в соответствии с которым кандидаты будут допускаться в зал согласно графику индивидуальных собеседований, утвержденному конкурсной комиссией.

Кандидату будет предоставлено:

- время для выступления – 5 минут, за 1 минуту до окончания времени, отведенного для выступления, звучит предупреждающий сигнал;

- время для ответов на вопросы – 5 минут, за 1 минуту до окончания времени, отведенного для ответов на вопросы,  звучит предупреждающий сигнал.

В случае опоздания собеседование кандидата сдвигается в конец графика индивидуальных собеседований.

Комиссия утвердила график проведения собеседования с кандидатами.

График проведения индивидуального собеседования кандидатов на должность главы города Владивостока:

№ п/п

ФИО кандидата

Время собеседования

1

Абросимов Сергей Владимирович

10.00 – 10.10

2

Алимов Сергей Григорьевич

10.10 – 10.20

3

Бачериков Алексей Владимирович

10.20 – 10.30

4

Безгодков Алексей Игоревич

10.30 – 10.40

5

Блинов Евгений Михайлович

10.40 – 10.50

6

Богданенко Константин Сергеевич

10.50 – 11.00

7

Булгаков Евгений Владимирович

11.00 – 11.10

8

Вакулич Максим Олегович

11.10 – 11.20

9

Васильев Василий Александрович

11.20 – 11.30

 

Перерыв

11.30 – 11.40

10

Васюкевич Вадим Аркадьевич

11.40 – 11.50

11

Веркеенко Виталий Васильевич

11.50 – 12.00

12

Вишняк Геннадий Валерьевич

12.00 – 12.10

13

Водзинский Константин Владимирович

12.10 – 12.20

14

Володин Алексей Сергеевич

12.20 – 12.30

15

Воробьев Павел Борисович

12.30 – 12.40

16

Гембарский Юрий Владимирович

12.40 – 12.50

17

Гиталенко Никита Григорьевич

12.50 – 13.00

18

Горовчук Денис Николаевич

13.00 – 13.10

 

Обеденный перерыв

13.10 – 13.40

19

Гращенко Александр Николаевич

13.40 – 13.50

20

Димиденко Юрий Вадимович

13.50 – 14.00

21

Ерофеев Евгений Сергеевич

14.00 – 14.10

22

Ершов Роман Александрович

14.10 – 14.20

23

Ёсино Павел Николаевич

14.20 – 14.30

24

Жердев Виктор Александрович

14.30 – 14.40

25

Журавлев Петр Владимирович

14.40 – 14.50

26

Зарипова Ирина Валерьевна

14.50 – 15.00

27

Ильин Евгений Николаевич

15.00 – 15.10

 

Перерыв

15.10 – 15.20

28

Калашникова Инна Васильевна

15.20 – 15.30

29

Канюков Владимир Павлович

15.30 – 15.40

30

Киреев Кирилл Борисович

15.40 – 15.50

31

Козачук Дмитрий Анатольевич

15.50 – 16.00

32

Кравченко Александр Александрович

16.00 – 16.10

33

Кулаков Михаил Александрович

16.10 – 16.20

34

Куликов Александр Анатольевич

16.20 – 16.30

35

Кульчицкий Игорь Иосипович

16.30 – 16.40

36

Лазебных Елена Юрьевна

16.40 – 16.50

 

Перерыв

16.50 – 17.00

37

Литвинов Алексей Александрович

17.00 – 17.10

38

Ломакин Егор Владимирович

17.10 – 17.20

39

Майоренко Виктор Васильевич

17.20 – 17.30

40

Малахов Александр Валентинович

17.30 – 17.40

41

Мильвит Сергей Владимирович

17.40 – 17.50

42

Музалевский Роман Сергеевич

17.50 – 18.00

43

Пекут Станислав Владимирович

18.00 – 18.10

44

Пенязь Дмитрий Владимирович

18.10 – 18.20

45

Полещук Дмитрий Владимирович

18.20 – 18.30

 

Перерыв

18.30 – 18.40

46

Посельский Константин Эдуардович

18.40 – 18.50

47

Рындина Татьяна Николаевна

18.50 – 19.00

48

Скоробулатов Геннадий Геннадьевич

19.00 – 19.10

49

Слесарев Константин Александрович

19.10 – 19.20

50

Субботин Александр Игоревич

19.20 – 19.30

51

Тирских Иван Евдокимович

19.30 – 19.40

52

Титков Роман Владимирович

19.40 – 19.50

53

Фильков Александр Иванович

19.50 – 20.00

54

Худяков Александр Николаевич

20.00 – 20.10

55

Чемерис Игорь Святославович

20.10 – 20.20

56

Юртаев Александр Григорьевич

20.20 – 20.30

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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