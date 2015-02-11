Самые мощные на планете электровозы последнего поколения «Ермак» работают только в Приморье. Локомотивы построили на заводе в Ростовской области и на этой неделе, преодолев 9 тысяч километров, они приехали в Смоляниново.

Не зря эти машины назвали «Ермаками». Это современные завоеватели Сибири и Дальнего Востока с железной силой воли. Эти локомотивы разных модификаций уже 10 лет колесят по железным дорогам страны.

Но два года назад российские инженеры построили принципиально новую серию этих машин - всего три экземпляра и специально для работы в Приморье. Два года специалисты наблюдали за их работой, учитывали все замечания и вот сегодня в Смоляниново на железную дорогу выходят сразу пять совершенно новых, модернизированных локомотивов. У Приморья появился очередной повод войти в историю - все восемь экземпляров самых мощных на планете электровозов работают только у нас и вот почему.

Павел Сарик, машинист-инструктор локомотивного депо Смоляниново: «Именно в Приморье находится самый сложный в стране участок - это перевал, который идет вдоль наших знаменитых сопок - Пидан и Фалаза. Здесь самые крутые повороты в стране и самый крутой подъем - составы здесь поднимаются в гору на высоту 420 метров».

Прямо сейчас на этом тяжеловесе, способном тянуть на себе девять тысяч тонн груза - это рекордные показатели - мы отправляемся в первую поездку. В порт Восточный мы повезем российскую нефть.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]