Роспотребнадзор проверяет сообщения жителей Приморья о «пластиковом» рисе

Роспотребнадзор начал проверку после жалоб жителей Дальнегорска на рис с запахом пластика. Экспертиза не выявила несоответствий ГОСТу, однако сопроводительная документация к изъятой в местных магазинах продукции вызвала у специалистов подозрения,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В среду, 13 декабря, на заседании межведомственного совета по защите прав потребителей был поднят вопрос о том, как контролирующие органы реагируют на обращения жителей Дальнегорска о продаже в местных магазинах риса с запахом пластика.

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания краевого управления Роспотребнадзора Галины Лаухиной, ведомство проводит проверку, из магазина «Амбар», на который поступали жалобы, подозрительная партия риса изъята.

«Экспертиза не выявила несоответствие данного риса ГОСТу. Однако на товар отсутствует корректная документация», – сообщила Галина Лаухина.

Как оказалось, по документам рис поставлен из Хабаровского края двумя поставщиками – компаниями «Розничные технологии 25» и «Меркурий». Однако в товаросопроводительных документах обнаружены несоответствия. На упаковках этого риса также указано, что он расфасован в Черниговском районе Приморского края, но по указанному адресу фасовочных цехов нет. Ведомство направило соответствующее обращение в УВД Приморского края, а также в правоохранительные органы Хабаровского края.

По поручению первого вице-губернатора Александра Костенко краевой департамент лицензирования и торговли направил в торговые сети региона информацию о недопущении продажи продукции этих производителей.

Ранее в местных СМИ, появилось видео о подозрительном рисе. На кадрах запечатлена продукция, приобретенная, по словам авторов, в магазинах Дальнегорска.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]