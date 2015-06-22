Дорогу в ТОР «Надеждинская» готовят к сдаче
Строительство автомобильной дороги к территории опережающего развития «Надеждинская» завершается. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, на объекте в полном объёме выполнено асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров, установлены леерные ограждения тротуаров. Дорожные рабочие завершают устройство металлических барьерных ограждений – их установка ведётся со скоростью 600-800 метров в день. Ограждения покрываются стойкими полиэфирными красками. По всей дороге, протяжённость которой составляет 6,3 километра, нанесена разметка и установлены дорожные знаки, а также на 85% выполнена установка опор освещения.
Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце декабря. Подрядчик уже готовит исполнительную документацию. Резиденты ТОР могут подавать заявки на получение технических условий по строительству примыканий к магистрали.
Всего в 2017 году в Приморье было построено около 30 километров дорог к объектам территорий опережающего развития. Две дороги в ТОР «Михайловский» уже готовятся к сдаче. Помимо этого в Михайловском районе в рамках подготовки инфраструктуры ТОР департамент дорожного хозяйства выполнил асфальтирование и ремонт дорог внутри населенных пунктов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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