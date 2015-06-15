Помочь тем, кто в этом нуждается, совсем просто. За вашей помощью обращаются родители Никиты Пчельникова. У мальчика сахарный диабет 1-го типа. Внести свой вклад на его лечение можно отправив SMS со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения - 75 рублей.

То лето Анна Пчельникова не забудет никогда. Ее сын Никита после окончания первого класса заболел.

Анна Пчельникова, мама Никиты: «О том, что Никита болен, узнали в больнице только, спасибо врачам, сразу определили, что у него, все это быстро и это является результатом того, что его потом удалось спасти, потому что его без сознания привезли».

Уже шестой год Никита болеет сахарным диабетом 1-го типа. Первое время ему назначали уколы, но они не помогали. Вскоре родители узнали о помпе, которая имитирует работу поджелудочной железы. Семья на собственные средства приобрела этот прибор. Но Никиту случайно толкнули и помпа повредилась. Тогда семья Пчельниковых первый раз обратилась к жителям Приморья за помощью.

Анна Пчельникова, мама Никиты: «Спасибо всем большое, Никите собрали деньги, и нам уже предоставили помпу и расходники на весь год, такая большая коробка».

Помпа Никите подошла. Его состояние улучшилось, уровень сахара стал более стабилен. Никита и сам старается сделать так, чтобы болезнь не мешала вести нормальный образ жизни. Он соблюдает диету, ведет дневник, где фиксирует все замеры сахара. Несмотря на болезнь, мальчик ведет активный образ жизни, учится на отлично.

Никита Пчельников: «Помпа предоставляет возможность ставить временную базальную скорость, то есть уменьшать подачу инсулина, как бы это делало мое тело, то есть я могу заниматься любимым делом».

Сейчас расходники для помпы подошли к концу, поэтому семья снова обращается за помощью - возможности приобрести самостоятельно у них нет.

Анна Пчельникова, мама Никиты: «Я вижу, что Никита старается, и он видит, что в него поверили. Ему оказали помощь и надо оправдать это доверие».

Всем, кто хочет помочь Никите, достаточно с любого сотового телефона отправить SMS со словом «дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Оказать помощь можно и через сайт «Русфонд.ру». Семья нуждается в 160 тысячах рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]