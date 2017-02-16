Как вернуть кредит и сэкономить? Что может помочь – реструктуризация или рефинансирование? В чем разница между этими понятиями? Просто о сложном – в нашем следующем материале.

Евгения Егошина, корреспондент: «Почти каждый третий россиянин брал кредит в банке. Новый компьютер, мебель, путешествие и даже собственная квартира. Кредит позволяет получить желаемое сразу. Как вернуть деньги, если возникли финансовые трудности, и можно ли платить меньше?»

Рита Иванова несколько лет назад решила приобрести машину. Кредит одобрили под 20% годовых. Платила исправно. Во время очередного визита в банк узнала, что теперь есть предложение под ставку в 15%.

Светлана, юрисконсульт: «Я сначала очень расстроилась, подумала, что поторопилась с кредитом и того, что сделано не вернешь. А оказалось, что можно собрать документы и оформить кредит под меньший процент. Постараюсь довести дело до конца, так как экономия получается отличная – за год почти 30 тысяч рублей!».

Получение нового кредита с целью погашения кредита в другом банке на более выгодных условиях называется рефинансированием. Его механизм выглядит следующим образом:

Шаг 1. Обратитесь в банк с просьбой о рефинансировании.

Шаг 2. Подайте пакет документов в другие банки, где есть программы рефинансирования. Узнайте, какую ставку предлагают там. Уточните, какие будут дополнительные платежи.

Шаг 3. Сделайте предварительный расчет на кредитном калькуляторе, на сколько изменится ежемесячный взнос. И какая экономия будет за весь срок. Сравните другие платежи (страховки, комиссии, стоимость оценки, дополнительные условия).

Рефинансировать свой долг можно как в банке, где вы получали кредит, так и в стороннем, предлагающим более выгодное сотрудничество.

Михаил Мамута, руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг: «Банк, который выдал первый кредит, может иногда препятствовать такому «переходу», потому что он не хочет терять хорошего клиента. Естественно, это незаконно, он должен предоставить все необходимые документы, которые необходимы для проведения переговоров с другим банком, а если хочет, чтобы у него клиент остался – значит, нужно сделать ему еще более выгодное предложение».

Давайте рассмотрим другую ситуацию, в которую попал Андрей Петров. На работе ему сократили зарплату. А каждый месяц мужчина должен выплачивать по кредиту 20 тысяч рублей.

Андрей Петров, инженер: «Если раньше кредит получалось отдавать без проблем, теперь это станет тяжелым бременем для нашего семейного бюджета. Решил не тянуть, не копить долги и обратился в банк».

Вот в такой ситуации поможет реструктуризация кредита. То есть, изменение условий обслуживания. Банк может пойти навстречу и предоставить так называемые «кредитные каникулы» или снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредитования. И главное - помните, если возникли проблемы с платежами, не надо тянуть. Необходимо сразу обращаться в банк и выход найдётся.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]