Приморье презентовало в Москве свои дальневосточные гектары и новые экономические режимы

Девять регионов, 18 территорий опережающего развития, 20 крупнейших работодателей, 140 миллионов гектаров – деловая программа крупномасштабной выставки «Дни Дальнего Востока в Москве» стартует в «Экспоцентре» в четверг, 14 декабря, и продлится до 16 декабря. Прямо на мероприятии, которое будет проходить с 10.00 до 19.00 в Павильоне 8, можно подать заявку на получение бесплатного земельного участка в регионе, изучить возможности реализации инвестиционного проекта, узнать о мерах господдержки бизнеса. Вход свободный, необходимо лишь пройти предварительную регистрацию, - сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Выставочный павильон Приморья будет содержать информацию об историях успеха программы «Дальневосточный гектар», а также опыте работы в крае особых экономических режимов – Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. На стенде края предусмотрена переговорная зона, где представители бизнес-структур Приморья смогут проводить двусторонние встречи в формате b2b.

Поручение включить в экспозицию Приморья максимум информации о территории дал врио губернатора Андрей Тарасенко. По словам главы региона, гости мероприятия должны как можно больше узнать об экономическом, социальном, культурном развитии Приморья.

На выставке «Дальневосточный гектар», организованной Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, представители всех субъектов региона, включая Приморье, рассказывают о преимуществах своих территорий, могут дать рекомендации по выбору места и видам использования земельных участков. Своим опытом освоения гектара поделятся и те, кто уже принял участие в программе, – расскажут о сложностях и успехах.

На стенде интерактивной игры «Создай свое дело на гектаре» можно познакомитесь с мерами государственной поддержки, а также попробовать применить их к своему земельному участку. Здесь же можно посчитать стоимость затрат и срок окупаемости своего проекта, сделать селфи на «гектаре» и получить модельный бизнес-план по использованию своего «дальневосточного гектара».

Ярмарка вакансий в «Экспоцентре» ориентирована на выпускников школ и вузов, молодых специалистов и профессионалов со стажем. На площадке можно пообщаться с представителями кадровых подразделений крупнейших компаний Дальнего Востока, узнать о текущих вакансиях и мерах государственной поддержки, в том числе при переезде, оставить свое резюме, пройти собеседование и получить работу.

Здесь же представлены 20 интерактивных тренажеров, на которых можно при помощи ассистентов попробовать себя в новой профессии и оценить свои навыки в таких компетенциях, как сварочные технологии, управление беспилотными летательными аппаратами, фрезерные и токарные работы, прототипирование, мобильная робототехника, литейное производство, нанотехнологии и другие.

В рамках деловой программы «Дней Дальнего Востока» можно будет познакомиться с действующими механизмами поддержки инвестпроектов и ускорения экономического развития региона, включая такие инструменты как ТОР и Свободный порт Владивосток.

При помощи интерактивной презентации можно познакомиться с инвестиционными возможностями в различных отраслях экономики, рассмотреть новые ниши для развития бизнеса на Дальнем Востоке, а также рассчитать экономику проекта с учетом льготных режимов на специальном «инвестиционном калькуляторе». На этом же стенде представлены успешные кейсы развития бизнеса на Дальнем Востоке и запланирована онлайн-трансляция запуска трех предприятий.

В «Экспоцентре» также можно будет получить информацию о природе, туристическом потенциале Дальнего Востока, попробовать традиционные блюда восточных территорий России.

Напомним, с 8 по 13 декабря на выставке-ярмарке «Дней Дальнего Востока» жители и гости Москвы знакомились с традициями, кухней и культурой девяти дальневосточных регионов. Во вторник, 12 декабря, павильоны выставки посетили вице-премьер Юрий Трутнев и глава Приморья Андрей Тарасенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]