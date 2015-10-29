Без малого 3,8 тонны крабовой продукции за сутки изъяли из незаконного оборота в Приморье

Без малого 3 тонны 800 килограммов крабовой продукции изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за минувшие сутки. По предварительной оценке рыночная стоимость изъятых водных биоресурсов составляет более 3,5 миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, 28-летний приморец организовал прибыльный бизнес на окраине краевого центра. Молодой предприниматель оптом покупал членистоногих в населенных пунктах на севере Приморья и привозил крабовую продукцию на импровизированный склад во Владивостоке, предусмотрительно размещенный на территории одной из промзон. Здесь он арендовал помещение, в котором и складировал деликатесы.

В двух рефконтейнерах сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю выявили свыше 850 килограммов варено-мороженого краба. Еще более 2 тонн 900 килограммов крабовой продукции были обнаружены в микрогрузовике, из которого под покровом ночи бизнесмен и его помощники выгружали новую партию деликатесов. Документов, подтверждающих законность происхождения водных биологических ресурсов, не оказалось. Места приобретения морепродукции и дальнейшее ее предназначение предстоит выяснить в ходе разбирательства, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Кроме того, пункте пропуска «Пограничный-автомобильный» сотрудниками Службы в г. Уссурийск Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресечена попытка вывоза ценных валютоемких биоресурсов через государственную границу. Общее количество «морского огурца», изъятого из незаконного оборота, составило около 1 тысячи особей.

В ходе личного досмотра иностранной гражданки, оформлявшейся на выезд из Российской Федерации, обнаружено и изъято более 2 килограммов сушеного трепанга. Иностранка спрятала свертки с «морским огурцом» под одеждой, предварительно расфасовав его в пакеты и примотав к телу скотчем. Ущерб, нанесенный биоресурсам, предварительно оценивается более чем в 85 тысяч рублей.

В отношении гражданки сопредельного государства возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято правовое решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]