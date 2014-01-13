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Более полутора тысяч жалоб на работу автоперевозчиков во Владивостоке поступило в 2017 году

Более полутора тысяч жалоб на работу автоперевозчиков во Владивостоке поступило в 2017 году

За десять месяцев текущего года от жителей Владивостока поступило 557 письменных жалоб на работу общественного транспорта и более 900 устных обращений. Размер наложенных штрафов на перевозчиков составил более 700 тысяч рублей. Об этом было заявлено на заседании межведомственного совета при вице-губернаторе Приморья Александре Костенко, посвященном вопросам защиты прав потребителей при оказании транспортных услуг.

В краевом центре сегодня работают 93 автобусных маршрута, один трамвайный и три троллейбусных. В основном пассажиры жалуются на несоблюдение утвержденного расписания движения, нехватку транспорта на маршрутах, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние подвижного состава, вопросы оплаты проезда, грубое и нетактичное поведение водителей. Большая часть - 50% жалоб - приходится на нехватку автобусов на маршрутах и несоблюдение интервала движения. При этом стоять на остановке автобус может не более двух минут.

Горожане активно высказывают пожелания по новым маршрутам автобусов и усовершенствованию уже существующих. Благодаря этому, в 2017 году по просьбам жителей маршрут автобусов Змеинка – Академическая продлили до остановки Седанка.

Что касается автобусных перевозок по всему краю, то тут наибольшую угрозу представляет так называемый частный извоз, когда на автовокзалах городов и посёлков водители автобусов нелегально берут пассажиров. Таких нелегальных маршрутов в Приморье около десяти. Самые популярные – из Владивостока в Уссурийск, Находку и другие районные центры. Причина того, что пассажиры пользуются такими автобусами – более дешевые билеты, чем на официальные автобусы. Хотя нелегалы не могут гарантировать безопасность пассажиров, не проходят контроль технического состояния автобуса.

Первый вице-губернатор Александр Костенко подчеркнул, что контроль за перевозчиками-нелегалами нужно ужесточать, объединяя усилия краевых властей со всеми соответствующими органами – УМВД, Роспотребнадзором.

В целом же в этом году Управление госавтонадзора по Приморскому краю провело 175 рейдов, проверено 594 транспортных средства. Размер штрафов за нарушения за 11 месяцев составил более 1,3 миллиона рублей. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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