Кубок чемпиона мира по футболу приедет в Приморье

Третий этап тура Кубка чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 начнется во Владивостоке. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, после мирового турне Кубок 1 мая на три дня прилетит в Приморье из Японии. Владивосток станет первым город третьего этапа тура, принимающий трофей, за который будут бороться сильнейшие команды мира.

По словам организаторов, тур Кубка чемпионата мира ФИФА в России будет самым продолжительным за всю историю проезда по стране-хозяйке. В России Кубок проведет 123 дня, проедет порядка 26 тысяч километров и посетит 25 городов. Каждый третий россиянин сможет увидеть легендарный трофей и сфотографироваться с ним.

В каждом городе пребывания Кубок посещает спортивные и социальные объекты и мероприятия, а также сопровождает открытие знаковых спортивных объектов в регионе.

Напомним, старт первому этапу Тура Кубка чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 дал Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино 9 сентября в Лужниках. На церемонии присутствовали 1,5 тысячи воспитанников детских спортивных и футбольных школ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]