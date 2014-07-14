Кубок чемпиона мира по футболу приедет в Приморье
Третий этап тура Кубка чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 начнется во Владивостоке. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, после мирового турне Кубок 1 мая на три дня прилетит в Приморье из Японии. Владивосток станет первым город третьего этапа тура, принимающий трофей, за который будут бороться сильнейшие команды мира.
По словам организаторов, тур Кубка чемпионата мира ФИФА в России будет самым продолжительным за всю историю проезда по стране-хозяйке. В России Кубок проведет 123 дня, проедет порядка 26 тысяч километров и посетит 25 городов. Каждый третий россиянин сможет увидеть легендарный трофей и сфотографироваться с ним.
В каждом городе пребывания Кубок посещает спортивные и социальные объекты и мероприятия, а также сопровождает открытие знаковых спортивных объектов в регионе.
Напомним, старт первому этапу Тура Кубка чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 дал Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино 9 сентября в Лужниках. На церемонии присутствовали 1,5 тысячи воспитанников детских спортивных и футбольных школ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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