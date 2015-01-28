Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:59
  0

Во Владивостоке эвакуировали гостей отеля "Томь"

Во Владивостоке эвакуировали гостей отеля

Фото: Booking.com

14 декабря во Владивостоке эвакуировали постояльцев и персонал отеля «Томь» (Енисейская, 23). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в 10.00  от неизвестного поступило сообщение о том, что гостиница заминирована.

На место прибыли сотрудники полиции, кинологи с собаками.

К настоящему моменту информация о заминировании не подтвердилась.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря