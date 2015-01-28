Во Владивостоке эвакуировали гостей отеля "Томь"

14 декабря во Владивостоке эвакуировали постояльцев и персонал отеля «Томь» (Енисейская, 23). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в 10.00 от неизвестного поступило сообщение о том, что гостиница заминирована.

На место прибыли сотрудники полиции, кинологи с собаками.

К настоящему моменту информация о заминировании не подтвердилась.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]