Во Владивостоке эвакуировали гостей отеля "Томь"
14 декабря во Владивостоке эвакуировали постояльцев и персонал отеля «Томь» (Енисейская, 23). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в 10.00 от неизвестного поступило сообщение о том, что гостиница заминирована.
На место прибыли сотрудники полиции, кинологи с собаками.
К настоящему моменту информация о заминировании не подтвердилась.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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