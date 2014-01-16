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Три ДТП с участием несовершеннолетних произошли в Приморье за пару дней

Три ДТП с участием несовершеннолетних произошли в Приморье за пару дней

13 декабря во Владивостоке в результате столкновения двух автотранспортных средств в районе Бестужева, 20 пострадал 7-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, 31-летняя водитель автомобиля "Тойота Вокси" двигалась со стороны улицы 1-я Морская в направлении улицы Казанской, не выдержав безопасную дистанцию, совершила столкновение с автомобилем "Тойота Королла Аксио" под управлением 29-летней женщины. В результате травмы получил 7-летний пассажир "Тойота Королла Аксио". В момент движения пострадавший находился на заднем сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности. Врачи диагностировали у ребенка ушиб позвоночника, назначено амбулаторное лечение.

В Партизанске 13 декабря совершен наезд на женщину с 14-летней девочкой в районе дома №79 на улице Партизанской. 65-летний водитель "Тойота Королла", двигаясь со стороны улицы Березовая в направлении улицы Тургенева, при приближении к пешеходному переходу поздно снизил скорость и совершил наезд на пешеходов: 38-летнюю женщину и 14-летнюю девочку. В результате удара женщина получила ушибы и ссадины, назначено амбулаторное лечение. Несовершеннолетнюю доставили в лечебное учреждение с травмами головы. Стоит отметить, что в 2017 году водитель, совершивший ДТП, уже был привлечен к административной ответственности за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам.

14 декабря в Надеждинском районе на 2-ом км автодороги п.Новый – Де-Фриз автомобиль врезался в дорожный знак, 17-летняя девушка-пассажир с ушибом бедра направлена на амбулаторное лечение. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля "Хонда Фит" двигался со стороны поселка Новый в направлении села Прохладное. Не выбрав безопасный скоростной режим, девушка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения с последующим наездом на дорожный знак. В результате удара травмы получила 17-летняя девушка-пассажир. Пострадавшая сидела на переднем сидении, была пристегнута ремнем безопасности. Врачи диагностировали у подростка ушиб бедра, назначено амбулаторное лечение.

По фактам дорожно-транспортных происшествий полиция проводит проверки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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