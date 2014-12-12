Анонс на 15 декбаря

15 декабря в 10.00 во Владивостоке в здании Думы города (ул. Суханова, д.3, 4 этаж) состоится второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Владивостока.

15 декабря в 15.00 во Владивостоке в театре «Андеграунд» пройдет международный благотворительный фестиваль «Белая трость», который проводитcя благотворительным фондом певицы Дианы Гурцкой «По зову сердца».

15 декабря в 17.00 во Владивостоке на сцене муниципального Дворца детского творчества пройдут игры 1/4 финала городской школьной лиги КВН Владивостока 2017-2018 учебного года между командами: «Мало воды» (Морской колледж МГУ); «Та-самая» (Гимназия № 2); «Магазин Гуччи» (школа № 22); «Независимость» (школа № 80); «Вон со сцены» (школа № 66); «Юность» (школа № 23).

15 декабря во Владивостоке в бассейне спорткомплекса "Олимпиец" (ул. Батарейная, 2) стартует Первенство Приморского края по синхронному плаванию.

15 декабря в 14.00 во Владивостоке в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (улица Ильичева, 15, 2 этаж) состоится очередное познавательное занятие в рамках цикла лекций для председателей, членов правления и казначеев садовых обществ. В этот раз дачникам расскажут о членских взносах, их размерах и порядке использования.

15 декабря в 20.00 в ЦСИ «Заря» состоится показ фильма «Звуки Владивостока»- акустический и визуальный портрет города – это результат работы кипрского композитора Мариоса Иоанну Элиа (автор музыки) и режиссера Костиса Николаса (съемки, монтаж). Вход на премьеру свободный.

С 15 декабря 20 17 года по 10 апреля 2018 года во Владивостоке пройдет фестиваль городской среды «Выходи гулять».

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

15 декабря – День образования радиотехнических войск ВВС России (1951 год).

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря - День памяти жертв «Греческой операции» НКВД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]