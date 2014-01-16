На ремонт дома культуры в Новоникольске выделят 32 миллиона рублей из краевого бюджета. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, этот объект заявлен департаментом культуры Приморского края в план перспективного развития Дальнего Востока для финансирования ремонта из федерального бюджета.

Напомним, в селе Новоникольск "законсервирован" дом культуры. Здание в стиле соцреализма реально гниет и ветшает. Пускать людей сюда опасно - уверяют местные власти, а потому расселили 13 клубных формирований куда придется. Начать ремонт очага культуры обещали в этом году, но выделенные из краевого бюджета средства пришлось вернуть. Освоить деньги уссурийские власти не смогли. Подробнее об этом в репортаже "Жители приморского Новоникольска остались без дома культуры".

Всего же на ремонт сельских клубов и домов культуры в Приморье из краевого бюджета в 2018 году будет выделено 155 миллионов рублей. Это почти в два разабольше, чем в прошлом году.

Также, отметили в краевой администрации, в регионе продолжают работу федеральные проекты – «Местный дом культуры» и поддержка театров. Уже получено подтверждение – распоряжение правительства, что в 2018 и 2019 годах в край будут направлены федеральные субсидии на развитие этих проектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]