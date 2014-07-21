Более километра пылезащитных экранов смонтировано на угольных терминалах Находки

Компании АО «Дальмормонтаж» и ОАО «Терминал Астафьева» смонтировали более километра пылеветрозащитных экранов. Установлены опоры, стеновые панели – всего осталось смонтировать не более 200 метров таких конструкций, - сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

АО «Дальмормонтаж» установило дополнительные пылеветрозащитные экраны длинной 130 метров и высотой 15 метров в южной части предприятия, находящейся вблизи жилой застройки. Также компания сделала второй ряд ограждения склада хранения угля из пылеулавливающей сетки со стороны жилого массива.

Другие стивидорные компании также создают пылезащитные сооружения на своих территориях. Так, АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» смонтировало дополнительные бетонные конструкции на угольных складах причалов №50 и №51, предотвращающие просыпание груза за территорию склада.

АО «Восточный Порт» завершило изготовление и установку четырёх автоматических ворот у здания вагоноопрокидывателей, а ООО «Геомар» продолжает монтаж дополнительной оросительной системы.

Также стивидоры ведут модернизацию и ремонт ливневых систем угольных терминалов. Например, АО «Восточный порт» уже к концу этого года закончит устройство ливневой системы площадки для ремонта грейферов, дополнительных водоприемных лотков, ливневой канализации в районе Угольного пирса, ООО «Восточная Стивидорная Компания» завершает строительство локальных очистных сооружений на причалах №5 и №6.

На сегодняшний день стивидоры Находки уже вложили почти 190 миллионов рублей в защиту экологии города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]