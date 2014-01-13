С первого декабря в одном из детских садов города Артема начали работу две специальные группы для детей с ограниченными возможностям. Пока что малыши привыкают к новому месту и воспитателям. В чем особенности работы с детьми?

К спектаклю воспитанники этого детского сада готовились долго и усердно. Все ради того, чтобы порадовать особенных малышей. Наряду с обычными группами здесь помогают социализироваться и развиваться детям в специальных группах. С ними работают узкие специалисты, которые выполняют роль и воспитателей, и педагогов.

Ольга Ахмедзянова, педагог-психолог: «В период адаптации у каждого свой индивидуальный план, это от часа до двух часов. А группа кратковременного пребывания рассчитана на пребывание детей три часа. Дети с удовольствием выдерживают и не хотят уходить, им здесь нравится, потому что рядом мама, рядом заботливый воспитатель и очень много разнообразных игр, которых нет дома».

Людмила Довгань определилась с профессией еще в детстве. Интерес к особенным детям и желание узнать, как они мыслят и что чувствуют, привело ее в профессию учителя-дефектолога. Она помогает малышам развивать речь уже 15 лет.

Людмила Довгань, учитель-дефектолог: «Все традиционные методы абсолютно, этими же методами пользуются все дефектологи и логопеды во всех детских садах и во всех школьных учреждениях. Ничего нестандартного, ничего необычного нет. Каждому ребенку нужен просто индивидуальных подход».

В Приморье такой детский садик - не первый, но именно здесь установлено большое сенсорное оборудование. В помещениях группы - тактильные дорожки, комнаты со световыми панелями, электронными приборами. Есть здесь и звездное небо, которое действует на детей успокаивающе. В другой комнате - бассейн с шариками. Все это в комплексе влияет на организм ребенка.

«Умка» - это муниципальный садик в городе Артеме, с особенными малышами здесь занимаются бесплатно. Группы еще только формируются. Пока педагоги занимаются с восемью ребятами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]