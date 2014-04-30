Во Владивостоке из-за ДТП растет пробка от Некрасовского путепровода в сторону Второй Речки
Сегодня, 14 декабря, на Некрасовском путепроводе столкнулись две иномарки. Они перегородили две полосы, в результате чего в настоящее время растет автопробка в сторону Второй Речки.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
25.08.2016 Утром 25 августа ДТП из трех машин стало причиной огромной пробки во Владивостоке
-
01.03.2016 Из-за массового ДТП на Некрасовском путепроводе образовалась пробка до "Зари"
-
11.08.2014 Ремонт Некрасовского путепровода в сторону Второй Речки обещают закончить до конца недели
-
21.06.2014 Дорожные работы на путепроводе Второй Речки вызвали сильный затор (СХЕМА)
-
16.05.2014 На Некрасовском путепроводе загорелся мотоцикл: водитель госпитализирован
-
30.04.2014 Массовое ДТП во Владивостоке образовало автомобильную пробку
Добавить комментарий