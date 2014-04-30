Во Владивостоке из-за ДТП растет пробка от Некрасовского путепровода в сторону Второй Речки

Сегодня, 14 декабря, на Некрасовском путепроводе столкнулись две иномарки. Они перегородили две полосы, в результате чего в настоящее время растет автопробка в сторону Второй Речки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]