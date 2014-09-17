Конец года — время для подведения итогов работы. Впрочем Думу Владивостока еще ждет одно важное событие — выборы главы столицы Приморья. Поэтому и комитеты Думы не спешат подводить черту под 2017-м годом и спешат решить еще несколько важных для города вопросов.

Среди простых рабочих вопросов есть и те, что волнуют не только депутатов, но и жителей города. Назначение председателя Общественного совета Думы города Владивостока — один из важных вопросов в повестке очередного заседания комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности.

Роза Чемерис, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы г. Владивостока: «Это интересная новая структура, которая предполагает общение населения с законодателями города, чтобы они имели общее понимание базовых принципов развития Владивостока, которое очень важно, потому что диалог с горожанами — это то основное, что должно волновать депутатов в их ежедневном труде».

Общественный совет станет точкой соприкосновения жителей города с депутатским корпусом. Примером для создания послужила Общественная молодежная палата при Думе Владивостока. Она существует уже более 10 лет. А весной 2018-го депутатам предстоит утвердить её новый состав.

Роза Чемерис, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы г. Владивостока: «Молодёжь крайне активно готова участвовать в общественной и политической жизни города, и сегодня мы будем предлагать роль координатора молодежной палаты, он будет из состава депутатов Думы города Владивостока, будем обсуждать кандидатуру возможного нового председателя молодежной палаты».

Члены комитета уже строят планы на будущий год. Главной своей задачей депутаты считают поддержку населения при взаимодействии с властью и интенсивное развитие территориального общественного самоуправления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]