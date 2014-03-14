Детей в коррекционной школе-интернате в Приморье учат добру и милосердию. Видеорепортаж Елены Штылиной
Единственная в Приморье коррекционная школа-интернат для слабовидящих детей готовится к Новому году. Ребята с особенностями здоровья репетируют концертные номера, мастерят игрушки в подарок детям, оставшимся без родителей.
Особенным детям нужна не только забота, но и особое воспитание, уверены педагоги. Здесь советуют не себя жалеть, а помогать всем, кто в этом нуждается. Благотворительные акции в помощь маленьким приморцам стали для учеников этой школы хорошей традицией.
Оля Мальцева, воспитанница коррекционной школы-интерната для слабовидящих детей: «Я мастерю игрушки, чтобы подарить детям, которые болеют. Чтобы они почаще улыбались и скорее выздоравливали».
Егор Евтушенко, воспитанник коррекционной школы-интерната для слабовидящих детей: «Чтобы доставить им хоть какую-то радость!»
Учить детей добру и милосердию активно помогают и родители. Они придумали кулинарные ярмарки. Вырученные средства перечисляют на лечение тяжелобольных малышей. Так, весной этого года 7,5 тысяч рублей было отправлено семье Даши Базаржаповой. Ей требовалось дорогостоящее протезирование. Девочку сбила машина в центре Владивостока, и в результате она лишилась левой стопы.
Анна Барькова, заместитель директора школы по воспитательной работе: «В нашей школе учатся дети-инвалиды, которые также нуждаются в заботе. Но мы им показываем детей, которым гораздо тяжелее, чтобы воспитывать у них милосердие. Чтобы наши детки росли богатыми нравственно!»
А в итоге осенней ярмарки школьники выручили более 10 тысяч рублей. Все лето они выращивали овощи на пришкольном огороде, чтобы продать их и перечислить деньги на лечение мальчика из поселка Кавалерово. Сережа Казук страдает тяжелой формой ДЦП. Рассчитывать он может только на бабушку.
Эвелина Новичихина, воспитанница коррекционной школы-интерната для слабовидящих детей: «Чтобы он побыстрее выздоравливал и чтобы у него все было хорошо!»
Участвовать в такой благотворительности слабовидящих ребят никто не заставляет. Детдомовец Артем хотел было купить себе игрушку, да передумал. Свое решение объясняет по-философски...
Артем Петенов, воспитанник коррекционной школы-интерната для слабовидящих детей: «Когда я узнал, что Сережа болен и еле ходит, то подумал, зачем мне эта игрушка? Лучше я отдам денежку тому, кому нужнее. А себе? Успею купить когда-нибудь потом...»
Каждый год перед Рождеством эти дети увлеченно мастерят мягкие игрушки. Подарками, сделанными своими руками, они хотят порадовать своих сверстников, у которых нет родителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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