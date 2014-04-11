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Сегодня, 17:06
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Уполномоченная в шоке от творящемся в школах Приморья (видео)

Анна Личковаха: "Четверть обращений граждан - это жалобы на образовательные учреждения"."Вести: Приморье. Интервью" с уполномоченным по защите прав ребенка при губернаторе Приморского края Анной Личковаха.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Татьяна / Сегодня, 21:48
    № 1  
     

    Позор!Фамилия Личховата не склоняется.Относится к женскому роду, учите русский язык.

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