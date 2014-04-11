Уполномоченная в шоке от творящемся в школах Приморья (видео)

Анна Личковаха: "Четверть обращений граждан - это жалобы на образовательные учреждения"."Вести: Приморье. Интервью" с уполномоченным по защите прав ребенка при губернаторе Приморского края Анной Личковаха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]