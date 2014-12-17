Грант в 200 миллионов рублей из федерального бюджета получил Приморский край

Пять регионов Дальнего Востока вошли в число 40 лучших регионов России по социально-экономическому развитию территорий. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об их финансовом поощрении. Отличившимся дальневосточным территориям направлено 4,3 миллиарда рублей, из них грант в размере 200 миллионов рублей получил Приморский край, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой пресс-службу администрации Приморского края.

По словам врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, полученные средства будут направлены в основном на содержание учреждений бюджетной сферы, а также индексацию заработной платы их работников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]