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Качество воды в приморском поселке Славянка улучшается

Качество воды в приморском поселке Славянка улучшается

Фото: Лайфхакер

За прошедшие несколько дней качество воды в Славянке заметно улучшилось. И в течение одного-двух дней ситуация должна полностью наладиться. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Пробы воды в поселке берутся постоянно, и по химическим и микробиологическим показателям они соответствуют нормам.

Напомним, из-за плохого качества воды в Славянке был введён режим ЧС местного уровня. Чистая вода подвозилась к жилым домам и объектам соцкульбыта автоцистернами.

Главной причиной стали изношенные водопроводные сети и неверный уровень давления при запуске воды после установки нового насоса и задвижек.

Для устранения последствий в Славянку выезжали специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал». Они выработали перечень необходимых мер для исправления ситуации, основной из которых является замена старых труб водоснабжения в поселке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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