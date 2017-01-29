Качество воды в приморском поселке Славянка улучшается

За прошедшие несколько дней качество воды в Славянке заметно улучшилось. И в течение одного-двух дней ситуация должна полностью наладиться. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Пробы воды в поселке берутся постоянно, и по химическим и микробиологическим показателям они соответствуют нормам.

Напомним, из-за плохого качества воды в Славянке был введён режим ЧС местного уровня. Чистая вода подвозилась к жилым домам и объектам соцкульбыта автоцистернами.

Главной причиной стали изношенные водопроводные сети и неверный уровень давления при запуске воды после установки нового насоса и задвижек.

Для устранения последствий в Славянку выезжали специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал». Они выработали перечень необходимых мер для исправления ситуации, основной из которых является замена старых труб водоснабжения в поселке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]