Детский состав автопоезда «Забота» отправился в последнюю в этом году командировку. На этот раз врачи работают в отделенных селах Уссурийского округа. В день специалисты принимают более 200 пациентов от нуля до 18 лет. А за три дня врачи обследовали более 500 детей.

Короткая остановка для большого дела. Врачи автопоезда забота путешествуют по селам Уссурийского округа. Врачебный десант приезжает сюда уже третий год подряд, но впервые в качестве детского состава. На приемы выстраиваются огромные очереди, медики принимают всех желающих.

В составе медицинского поезда более 10 врачей. Аппараты УЗИ и ЭГК на месте могут проверить состояние внутренних органов детей. Такого оборудования в удаленных фельдшерских пунктах нет, а потому врачи-диагносты выходят из кабинетов после захода солнца. Принимать юных пациентов заканчивают поздно вечером.

Алена Сердюкова, врач-педиатр автопоезда «Забота»: «Все было известно, что в деревне очень много многодетных семей. Но сейчас в пригороде Уссурийска есть много больших семей. Вот, например, сейчас мамочка приходила, у нее четыре ребенка».

Даже свежий деревенский воздух - не панацея от болезней. Больше всего проблем у маленьких пациентов с желудком и костной системой. Итоги работы врачебного десанта еще предстоит подвести, но уже ясно, специалисты направили десятки маленьких пациентов на глубокое исследование в краевые больницы.

Наталья Кривенок, медсестра автопоезда «Забота»: «Мы бываем в таких районах, где нет узких специалистов, и люди долгое время остаются не обследованными. Очень много выявляем патологий, о которых родители даже не догадываются. Даем координаты центров, куда следует обратиться».

Всю медицинскую помощь в автопоезде «Забот» оказывают бесплатно. Врачи краевых поликлиник будут работать в Уссурийском округе до 20 декабря. А в 2018 -ом больница на колесах вновь отправиться охранять здоровье приморцев в разных районы края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]