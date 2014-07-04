Строительный мусор угрожает надежному электроснабжению потребителей Владивостока

Вчера, 13 декабря, на линии 110 кВ ВТЭЦ-2-Орлинная потребовался неотложный ремонт из-за падения строительной сетки на высоковольтные провода ЛЭП 110 кВ со строящегося в охранной зоне линии электропередачи жилого дома. Энергетикам потребовалось более трех часов для приведения схемы электроснабжения в штатное состояние. Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» готовит письмо в прокуратуру о нарушении застройщиком законодательства РФ.

Как сообщили в пресс-службе "Примосркие электрические сети", о падении стороннего предмета на ЛЭП 110 кВ сообщили местные жители, которые позвонили в диспетчерскую службу филиала «Приморские электрические сети». На электроснабжении потребителей это не отразилось, так как они были переведены на другие источники питания. После снятия строительной сетки с проводов и осмотра энергообъекта ЛЭП была включена в работу. Однако энергетики не исключают возможного повторения подобного сценария, так как строящийся дом находится в охранной зоне ЛЭП. По вине строителей без электроснабжения могут остаться несколько тысяч жителей города. При этом согласований сетевая компания застройщику дома в районе проспекта Красного Знамени 158А не давала.

Кроме этого, сегодня днем произошел аналогичный случай на линии 110 кВ Восточная-ТЭЦ-Зеленый угол, на которую также занесло строительную сетку со стройплощадки по адресу Сабанеева 22б. Сейчас энергетики вывели в ремонт эту линию без отключения потребителей.

Согласно действующему законодательству, для воздушных линий электропередачи 110 кВ охранная зона составляет 20 метров в обе стороны от крайних проводов ЛЭП. За несоблюдение режима охранных зон объектов электросетевого хозяйства собственники таких объектов привлекаются к ответственности.

Энергетики подчеркивают, что обязанность застройщика учитывать особенности расположения стройплощадки и организовать работы на объекте таким образом, чтобы избежать набросов посторонних предметов на токоведущие части оборудования энергообъектов. Согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. запрещены действия, которые могут привести к повреждению линий электропередачи и подстанций, нарушают надежность электроснабжения потребителей, являются потенциальной угрозой для жизни и здоровья окружающих.

Стоит отметить, что небрежность строителей уже становилась в этом году причиной сбоя электроснабжения потребителей. Так, 5 ноября из-за попадания полимерной пленки со стройплощадки 25-этажного здания по адресу Очаковская, 5 на токоведущие части подстанции «Чуркин» без света остались более 15 тысяч человек. В результате сбоя в подаче электроэнергии частично была нарушена работа городской системы тепло- и водоснабжения. В течение часа энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии. По факту случившегося филиал «Приморские электрические сети» также направил обращение в прокуратуру.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]