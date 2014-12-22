Новогодний подарок госслужащему может обернуться увольнением

Государственным гражданским служащим Приморья в преддверии новогодних праздников напомнили о запрете дарить и получать подарки.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, сгласно российскому законодательству получение подарков на служебном месте может быть интерпретировано как взятка. Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Такие подарки подлежат сдаче, иначе это будет расценено как нарушение запрета и создаст условия для возникновения конфликта интересов.

При нарушении и игнорировании данных требований госслужащий может быть уволен в связи с утратой доверия, а если подарок расценивается как взятка – попасть под уголовную ответственность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]