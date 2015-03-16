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Корабли Тихоокеанского флота провели тренировку группы антитеррора в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота провели тренировку группы антитеррора в Индийском океане

Тренировка группы антитеррора прошла на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Пантелеев" и большом морском танкере "Борис Бутома" Тихоокеанского флота (ТОФ) в Индийском океане. Военнослужащие, в частности, практиковались охранять и оборонять большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" во время стоянки на незащищенном рейде.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, военнослужащие подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах и при проходе узкостей, практиковались в организации охраны и обороны БПК при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели (ассиметричной угрозы). В ходе тренировки военнослужащие взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.

Также военнослужащие провели тренировку по посадке с борта корабля по штормтрапу в скоростную лодку и высадку с нее на корабль для проведения досмотра.

Аналогичные мероприятия прошли на большом морском танкере "Борис Бутома".

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из главной базы ТОФ во Владивостоке для выполнения задач дальнего океанского похода 2 октября. За период похода корабли ТОФ посетили семь иностранных портов.Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/armiya-i-opk/4810921

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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