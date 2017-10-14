Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:30
  0

Проблема недостроя спорткоплекса во Владивостоке может быть решена на условиях государственно-частного партнерства

Проблема недостроя спорткоплекса во Владивостоке может быть решена на условиях государственно-частного партнерства

Фото: News Maker SU

Проблема недостроя спорткомплекса во Владивостоке в микрорайоне Снеговая падь была поднята на пресс-конференции Владимира Путина.

Возведением комплекса занимается администрация Владивостока. строительство комплекса началось в 2011 году. По договору с муниципалитетом подрядчик ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» выполнил примерно треть работ: залил фундамент, возвел каркас и осуществил частичную обшивку здания. Затем контракт был расторгнут, строительство заморожено.

Врио губернатора Андрей Тарасенко проинспектировал объем выполненных на объекте работ: осмотрел площадку под создание бассейна, тренажерного и спортивного залов, ледовой арены

По предварительным данным на достройку спорткомплекса требуется примерно 1,4 миллиарда рублей. Андрей Тарасенко поручил проработать возможные варианты достройки объекта.

Решить проблему затянувшегося строительства спортивно-оздоровительного комплекса во владивостокском микрорайоне Снеговая Падь может применение механизма государственно-частного партнерства, считают в администрации муниципалитета.

«Мы поняли, что сами спорткомплекс не достроим, поэтому решили выставить его на концессию, для этого оформили все необходимые документы. Сейчас это полностью юридически оформленный объект незавершенного строительства, объект недвижимости», – сообщил и.о. мэра Владивостока Алексей Литвинов.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря