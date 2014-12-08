В Москве стартовала крупномасштабная выставка «Дни Дальнего Востока»

На несколько дней девять дальневосточных регионов переместились в Москву. Как сообщает пресс-служба администрации приморского края, в «Экспоцентре» стартовала крупномасштабная выставка «Дни Дальнего Востока». В том числе свой инвестиционный и туристский потенциал жителям и гостям столицы презентует Приморье. Выставочный павильон посетили врио губернатора Андрей Тарасенко и заместитель председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам врио губренатора, на приморском стенде отображены основные достижения и перспетивы развития края - это Свободный порт Владивосток, ТОРы, дальневосточный гектар, новые рабочие места, развитие портовой инфраструктуры, туристический кластер, комфортные условия для развития бизнеса.

Специалисты институтов развития края: Инвестиционного агенства и Центра развития экспорта, консультируют всех посетителей по вопросам открытия своего дела в Приморье, выборе земельного участка, вакансиям. Видеоролики демонстрируют основные достопримечательности региона.

Площадь выставки составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Каждый из регионов постарался, чтобы заинтересовать жителей и гостей столицы – многие уже приняли решение посетить восток России.

Вице-премьер побывал также на выставке «Дальневосточный гектар», организованной Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, где представители всех субъектов ДФО, включая Приморье, рассказывают о преимуществах своих территорий, дают рекомендации по выбору места и видам использования земельных участков. Юрий Трутнев пообщался с теми, кто уже освоил свой гектар или только собирается, пожелал им удачи.

Показали полпреду и как организована работа ярмарки вакансий, где можно проконсультироваться с представителями кадровых подразделений крупнейших компаний Дальнего Востока, узнать о текущих вакансиях и мерах государственной поддержки, оставить свое резюме, пройти собеседование и получить работу. Здесь же представлены 20 интерактивных тренажеров, на которых можно при помощи ассистентов попробовать себя в новой профессии, оценить свои навыки в таких компетенциях, как сварочные технологии, управление беспилотными летательными аппаратами, фрезерные и токарные работы, мобильная робототехника, литейное производство, нанотехнологии и другие.

На стенде, посвященном действующим механизмам поддержки инвестпроектов и ускорению экономического развития Дальнего Востока, включая такие инструменты как ТОР и Свободный порт Владивосток, Юрий Трутнев воспользовался «инвестиционным калькулятором» – специальным терминалом для расчета экономики проекта с учетом льготных режимов. Также Юрий Трутнев и Андрей Тарасенко осмотрели стенды крупнейших предприятий Приморья.

В одном из павильонов каждый из регионов Дальнего Востока представляет свою традиционную кухню, в кафе Приморья повара бара «Мумий Тролль» угощают папоротником с мясом, скоблянкой с кукумарией, черным бургером с морепродуктами, хот-догом с крабом, щами с морской капустой и говядиной, зелеными пельменями с трубачом, чаем с лимонником и другими блюдами. Здесь же гости мероприятия могут приобрести товары, символизирующие край, – шоколад от «Приморского кондитера», рыбные консервы «Доброфлота», сувенирную продукцию на морскую тематику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]