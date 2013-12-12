Что хотят получить жители Владивостока в подарок под Новый год?

Мобильная социальная сеть VERB проанализировала вёрбы пользователей из Владивостока и Хабаровска на предмет их желаний на Новый год и выяснила, что хотели бы получить на главный праздник жители двух городов. Так, на первом месте оказался смартфон iPhone X, а самый оригинальный подарок, который бы хотелось получить, оказался в Хабаровске - дополнительный отдых, об этом сообщает официальный представитель социальной сети VERB на Дальнем Востоке Роман Мейхер.

"Для анализа "новогодних хотело", мы взяли вёрбы пользователей, в которых встречаются слова "хочу получить", "мечтаю ", хотел/а бы" и выяснили, что предпочтения жителей Владивостока почти ничем не отличаются от хабаровских пользователей, за исключением некоторых пунктов, - комментирует Роман.

ТОП-10 подарков жителей Владивостока:

iPhone X

Вэйп

Спиннер

Деньги

Сертификат в магазин

Билет в Таиланд

Котенок

Планшет

Жить отдельно

Машина



ТОП-10 подарков жителей Хабаровска:

iPhone X

Деньги

Жить отдельно

Машина

Премия

Вэйп

Спиннер

Котенок

Билет на Путешествие

Планшет

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]