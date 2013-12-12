Что хотят получить жители Владивостока в подарок под Новый год?
Мобильная социальная сеть VERB проанализировала вёрбы пользователей из Владивостока и Хабаровска на предмет их желаний на Новый год и выяснила, что хотели бы получить на главный праздник жители двух городов. Так, на первом месте оказался смартфон iPhone X, а самый оригинальный подарок, который бы хотелось получить, оказался в Хабаровске - дополнительный отдых, об этом сообщает официальный представитель социальной сети VERB на Дальнем Востоке Роман Мейхер.
"Для анализа "новогодних хотело", мы взяли вёрбы пользователей, в которых встречаются слова "хочу получить", "мечтаю ", хотел/а бы" и выяснили, что предпочтения жителей Владивостока почти ничем не отличаются от хабаровских пользователей, за исключением некоторых пунктов, - комментирует Роман.
ТОП-10 подарков жителей Владивостока:
iPhone X
Вэйп
Спиннер
Деньги
Сертификат в магазин
Билет в Таиланд
Котенок
Планшет
Жить отдельно
Машина
ТОП-10 подарков жителей Хабаровска:
iPhone X
Деньги
Жить отдельно
Машина
Премия
Вэйп
Спиннер
Котенок
Билет на Путешествие
Планшет
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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