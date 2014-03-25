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"Приморочка" в выходные будет принимать в гостях "Спарту"

Фото: пресс-служба ВК "Приморочка"

16 и 17 декабря наша «Приморочка» проведет домашние матчи с нижегородской «Спартой». Начало игр в 17.00. Вход в СК «Олимпиец» свободный.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВК "Приморочка", «Спарта» - достаточно молодая команда. Клуб был основан в 2000 году и немногим более чем за десятилетие прошел путь из Первой лиги в Высшую лигу «А». Лучшим результатом команды за всю ее историю является 3 место в Высшей лиге «А», которое нижегородская команда заняла по итогам сезона. 2015/16. Прошлый сезон вряд ли можно занести в актив нижегородкам, занявшим по его итогам 7 место из 10.

В межсезонье в нижегородской команде произошли существенные изменения. Пост главного тренера занял серб Слободан Радивоевич, который привлек в свои ряды и двух сербских волейболисток – Весну Секулич и Милицу Кнежевич, а также двух экс-игроков «Приморочки» Евгению Снегиреву и Елену Бабкину.

В составе нашей команды также два бывших игрока «Спарты», это Светлана Чеснокова и Ольга Фролова.

На сегодня «Спарта» занимает 6 место в турнирной таблице Высшей лиги «А». В активе нижегородок, как и идущей на 4 месте «Приморочки», 8 побед в 14 матчах, но на одно очко меньше, чем у нашей команды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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