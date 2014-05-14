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Более 550 мест в детских садах создано в Приморье в 2017 году

Более 550 мест в детских садах создано в Приморье в 2017 году

Вопрос доступности детских учреждений поднимался в ходе пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. В Приморском крае больше года нет очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Работа по повышению доступности детских дошкольных учреждений продолжается, - сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Говоря о реализации «майских указов», глава государства отметил, что была поставлена задача обеспечить детей местами в детских садах.

«Она практически решена на 98,96%. В начале этой программы у нас около полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем большинстве регионов России эта задача решена полностью. Количество детей, которые ожидают мест в очередях, – 63 тысячи. То есть было полмиллиона, сейчас 63 тысячи. Уверен, мы в ближайшее время этот вопрос закроем», – подчеркнул Владимир Путин.

Как рассказали в департаменте образования и науки Приморского края, в регионе с начала года в детских садах дополнительно введено 527 мест. Открылся после реконструкции детсад на 280 мест во Владивостоке, 11 дополнительных групп на 247 мест заработали в детских садах Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Анучинского, Красноармейского, Надеждинского и Хасанского районов края.

До конца 2017 года в детских садах планируется ввести дополнительно еще 30 мест. В посёлке Новошахтинский Михайловского района будет открыта одна группа на 15 мест в детском саду «Золотой ключик», в селе Романовка Шкотовского района после капитального ремонта помещений будет создано дополнительно 15 мест в детском саду «Солнышко». 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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