Анонс на 16 декабря

16 декабря состоится первое после реконструкции представление во Владивостокском цирке.

16 и 17 декабря в 17.00 в СК «Олимпиец» ВК «Приморочка» проведет домашние матчи с нижегородской «Спартой».

16 декабря в 10.00 в СК «Олимпиец» пройдет Чемпионат и первенство г. Владивостока по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.

16 декабря во Владивостоке в городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдет шоу непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017», участниками которого станут школьники.

16 декабря в Находке концертно-развлекательную программу «Скоро Новый год» для детей микрорайона Заводской покажет ансамбль «Приморочка».

16 декабря в 10.00 во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится зимний турнир города по тхэквондо.

16 декабря в 19.00 в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра состоится премьера русской хоровой оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова».

16 декабря г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б). «Веселые старты» спортсменов от 3 до 12 лет федерации спортивной аэробики Приморского края. Начало с 14.30-16.30.

16 декабря г. Уссурийск, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по ушу (тайдзицюань, традиционные виды ушу). Начало в 10.00, открытие в 13.00.

16-17 декабря г. Владивосток, л/а манеж стадиона «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1). Первенство Приморского края по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2001-04 гг.р.

16-17 декабря г. Владивосток, дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся (юноши 2006 г.р.) муниципальных образовательных учреждений города.

16-17 декабря о. Русский, корпус S кампус ДВФУ. Первенство г. Владивостока по настольному теннису.

16 декабря - День риэлтора в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]