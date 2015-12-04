Анонс на 17 декабря

17 декабря в 11.00 в СК «Олимпиец» во Владивостоке пройдет Чемпионат и первенство г. Владивостока по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.

17 декабря о. Русский, корпус S кампус ДВФ - Первенство г. Владивостока по настольному теннису.

17 декабря г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Парусный Новый год для юных яхтсменов в 12.00, для взрослых яхтсменов в 18.00.

17 декабря г. Владивосток, детского творчества (Океанский пр-т, 43). Открытый чемпионат и первенство г. Владивостока по танцевальному спорту.

17-18 декабря г. Красноярск. ХК «Енисей-2» Красноярск – ХК «Восток» Арсеньев. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги, сезон 2017-18 гг.

17 декабря в 16.00 в театре «Андеграунд» ВГУЭС (ул. Гоголя, 39) состоится I Региональный фестиваль театров моды, посвящённый 25-летию старейшего в Приморском крае театра моды «Пигмалион».

17 декабря в 17.00 на сцене муниципального Дворца детского творчества пройдут игры 1/4 финала городской школьной лиги КВН Владивостока 2017-2018 учебного года.

17 декабря на базе Центра дополнительного образования детей «Чайка» (улица Ильичева, 26) состоится Новогодний блиц-турнир по шахматам в двух группах – «А» и «Б». Начало соревнований в турнире «А» с 15.00, в турнире «В» с 12.00.

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.

17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]