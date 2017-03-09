Японские специалисты завершили работу над мастер-планом Владивостока

Презентация итогового варианта мастер-плана Владивостока состоялась на заседании рабочей группы в Администрации Приморского края. Напомним, документ разработан в рамках межправительственного соглашения между Президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ специалистами ведущей японской инжиниринговой компании «Никкэн Сэккэй». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Председатель рабочей группы Александр Шалякин отметил, что проектировщики проделали огромную работу и внесли ряд серьёзных стратегических предложений по развитию краевого центра.

«Это серьёзные инфраструктурные изменения, которые, в случае реализации, существенно изменят город. В частности, сделано предложение по выносу нефтебазы и использования этой территории как нового центра притяжения Владивостока. Японские коллеги также сделали интересный проект развития центра города – Корабельной Набережной и прилегающих кварталов, он предусматривает создание красивого и удобного для жизни центра с новыми туристическими объектами, местами отдыха для горожан. Также предлагаются различные стратегические вещи по транспортной инфраструктуре и энергетике», – отметил Александр Шалякин.

Специалисты «Никкэн Сэккэй» неоднократно подчёркивали, что в своей работе стремились сохранить и подчеркнуть особенности Владивостока, который изначально создавался как военная крепость. Проектировщики и архитекторы бережно подошли к вопросу сохранения оставшейся исторической застройки.

Так, центральную часть города – от железнодорожного вокзала и Корабельной Набережной с прилегающими историческими кварталами планируется использовать как культурно-исторический комплекс, который станет основой музейного квартала. Расположенные здесь галереи, музеи и уникальные здания планируется связать удобными пешеходными маршрутами и, по возможности, крытыми галереями. Предлагается максимально сохранить городской пейзаж и виды на море.

Существенная, по мнению японских специалистов, проблема – наличие большого числа припаркованных автомобилей. Для её решения предлагается строительство многоярусных паркингов за границами исторической зоны. Ещё одно новшество в сфере транспорта – разработка новых автобусных маршрутов с целью разгрузить центральные улицы.

«В центре Владивостока мы планируем применить технологию, которая называется «тио-ди» – транзитно-ориентированное проектирование, которое позволит сделать эту зону не только воротами для туризма, но и удобным местом для транспортных пересадок в первую очередь для жителей города», – отметил главный планировщик «Никкэн Сэккэй» Рюичи Кидзуми.

Второе предложение специалистов «Никкэн Сэккэй» касается района долины Первой Речки и переноса нефтебазы за границы города.

«Здесь мы применяем технологию, которая хорошо известна в Японии, это реновация промзон. В настоящее время здесь находится нефтебаза, но при этом район является оптимальным центром для Владивостока», – считает господин Кидзуми.

После выноса нефтебазы на освободившемся участке планируется построить бизнес-центр и большую рекреационную зону с парком, центром водных видов спорта, стадионом, комплексом фитнес- и вэлнесс-центров. Часть территории предполагается использовать под малоэтажную застройку.

По мнению японских проектировщиков, это будет символический имиджевый городской центр: башня, которая видна из многих районов города, и огромное озеленённое пространство.

«Владивосток – город с большим перепадом высот, здесь крайне мало парков, расположенных в единой плоскости, и мы предлагаем такой парк создать», – подчеркнули специалисты.

До сих пор дискуссии вызывает ещё одно предложение специалистов. Оно касается выноса из центра города портовых мощностей.

«Наши коллеги проделали огромную работу, и мы благодарны им за представленный мастер-план. Надеемся, предложенные решения найдут отражение в действительности и сделают город лучше», – отметил Александр Шалякин.

Окончательная версия мастер-плана будет передана заказчику проекта – АО «АИЖК». В дальнейшем элементы мастер-плана будут использованы при реализации градостроительных проектов на территории Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]