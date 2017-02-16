Владивосток преображается к одному из самых любимых горожанами праздников – Новому году. Смонтированы около десятка ёлок в разных районах краевой столицы. Украшают свои дома и жители, заработали ёлочные базары, новогодняя продукция наполнила магазины. Сейчас период масштабных скидок и распродаж. Выгодные банковские продукты предлагают и финансисты, какие в «Восточном банке»?

Декабрь для россиян — традиционно самый затратный месяц. По данным аналитиков, тратят жители страны большую часть доходов на подарки и новогодний стол. Но именно в это время финансисты предлагают выгодные банковские продукты. «Восточный банк» для приморцев устроит «день продаж».

Алина Тимакова, главный менеджер: «В конце декабря, начале января люди могут тратить весьма внушительные для бюджета суммы. Всем хочется порадовать себя и близких. Люди начинают испытывать неудобства, пытаются экономить, занимать… Чтобы этих неудобств избежать, мы рекомендуем обратиться в банк уже сегодня. Лучший способ поздравить своих клиентов — предложить им хорошие условия. Мы в «Банке Восточном» организуем предпраздничный «День продаж», который состоится 20 декабря во всех отделениях банка. Это день, когда банк работает до последнего клиента».

Предложения от «Восточного банка» сделают праздничные хлопоты приятными и кредит комфортным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]