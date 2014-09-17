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Вчера, 13:18
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Житель Михайловского района убил своего знакомого поленом

Житель Михайловского района убил своего знакомого поленом

Фото: misanec.ru

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, 10 декабря 2017 года на животноводческой ферме  в окрестностях  села Григорьевка Михайловского района обнаружен избитый 55-летний мужчина. Через несколько дней от полученных травм мужчина умер в местной больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в избиении мужчины задержан 49-летний местный житель. Он признался, что 10 декабря был пьян, поссорился с потерпевшим и нанес ему не менее трех ударов деревянным поленом по голове.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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