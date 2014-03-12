Незаконный алкоголь изъяли в Артёме и Владивостоке

Около десятка точек незаконной торговли алкоголем обнаружено в Артёме. Очередные рейды по контролю за продажей крепких напитков прошли в Приморье в минувшие выходные. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, в минувшие выходные специалисты проверили 22 объекта торговли и общественного питания в Артёме. В восьми из них установлен факт безлицензионной продажи алкогольной продукции.

«Информация об объектах, в которых осуществлялась безлицензионная продажа алкогольной продукции, направлена для принятия мер в УМВД России по Приморскому краю», – отметили в департаменте.

Во Владивостоке с начала декабря проверили 136 объектов торговли и общественного питания. Установлена продажа алкогольной продукции в 69 объектах. Как прокомментировала директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль, в некоторых точках алкогольная продукция реализовывалась «из-под прилавка» или только в ночное время. Информация о таких нечестных продавцах также направлена в краевое УМВД.

Кроме того, специалисты департамента вместе с сотрудниками полиции приняли участие в рейде по пресечению безлицензионной продажи алкогольной продукции в одной из торговых точек Первомайского района – на улице Нестерова, 5. В результате здесь изъято 106 литров алкоголя.

Напомним, в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Такое поручение дал врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

Кроме того, в департаменте лицензирования и торговли продолжает работу «горячая линия» по незаконной торговле алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонить на неё жители могут в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]